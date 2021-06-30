تونس توجه طائرة عسكرية إلي ألمانيا للحصول علي 25 جهاز تنفس صناعي

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الرئاسة التونسية، أن الرئيس قيس سعيّد، أمر بتوجيه طائرة عسكرية إلى ألمانيا لجلب 25 جهاز تنفس اصطناعي، لمواجهة تفشي جائحة فيروس كورونا.

وأشارت الرئاسة إلى أنها كثّفت من تحركاتها مع عدد من الدول لتوفير تجهيزات طبية متنوّعة للمستشفيات من أجل مساعدتها لمواجهة الوباء.

وأوضحت أنه يتم التنسيق بين وزارة الصحة والسلطات الإيطالية من أجل نقل معدات طبية إلى تونس وذلك تنفيذا لمخرجات الزيارة الرسمية التي أداها رئيس الدولة إلى روما الشهر الجاري.

ووصل إجمالي الإصابات بكورونا في تونس إلى 408 آلاف حالة