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الأمم المتحدة تعرب عن قلقها لانتهاكات الهند بحق أطفال كشمير: امنعوا الرصاص المطاطي

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الأمم المتحدة تعرب عن قلقها لانتهاكات الهند بحق أطفال كشمير: امنعوا الرصاص المطاطي الأمم المتحدة تعرب عن قلقها لانتهاكات الهند بحق أطفال كشمير: امنعوا الرصاص المطاطي

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أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، عن قلقه إزاء الانتهاكات الجسيمة بحق الأطفال في كشمير.

ودعا الهندية إلى اتخاذ تدابير وقائية لحماية الأطفال، بما فيها إنهاء استخدام الرصاص المطاطي ضد الأطفال، وضمان عدم ارتباط الأطفال بأي شكل من الأشكال بقوات الأمن، وأشار تقرير إلى أن القوات الهندية احتجزت 4 أطفال بزعم ارتباطهم بجماعات مسلحة.

وأوضح تقرير أن 39 طفلا، بينهم 33 فتى و6 فتيات قتلوا على يد جناة مجهولين، وجراء تبادل إطلاق النار بين مجموعات مسلحة مجهولة الهوية وقوات الأمن الهندية.

وأعرب جوتيريش عن انزعاجه من اعتقال وتعذيب الأطفال، وقلقه من الاستخدام العسكري للمدارس.

وكانت الهند قد ألغت الحكم الذاتي لإقليم كشمير في أغسطس عام 2019، وأسفر ذلك عن موجة غضب ضد السلطات الهندية.

ويأمل أبناء الإقليم إما الاستقلال الذاتي أو الانضمام إلى باكستان.

المصرى اليوم

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