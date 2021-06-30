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أعلن رئيس حزب حركة مجتمع السلم في الجزائر، عبدالرازق مقري، عدم مشاركة الحزب في الحكومة الجديدة، جاء ذلك في اجتماع طارئ لمجلس شورى الحركة.

وقال مقري إن مجلس الشورى قرر عدم المشاركة في الحكومة المقبلة، وقيادة الحزب أبلغت القرار للرئيس عبدالمجيد تبون.

وكان الرئيس تبون قد استقبل وفدا من الحركة، بقيادة مقري«ضمن مشاورات مع الأحزاب الفائزة بمقاعد برلمانية في انتخابات 12 يونيو أجل تسمية رئيس الحكومة المقبلة

وكان قد قَبِلَ الرئيس تبون استقالة حكومة رئيس الوزراء، عبدالعزيز جراد، تمهيدا لتشكيل حكومة جديدة.

وحصلت حركة «مجتمع السلم على 65 مقعدا، من إجمالي 407.