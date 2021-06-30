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"الشؤون الاقتصادية" يناقش عددًا من القضايا ومستجدات التطورات الصحية المرتبطة بكورونا

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"الشؤون الاقتصادية" يناقش عددًا من القضايا ومستجدات التطورات الصحية المرتبطة بكورونا "الشؤون الاقتصادية" يناقش عددًا من القضايا ومستجدات التطورات الصحية المرتبطة بكورونا
اطلع على عرضَيْ وزارتَيْ الصحة والاقتصاد والهيكل التنظيمي لوزارة الاستثمار

عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعًا أمس الثلاثاء عبر الاتصال المرئي، واستعرض خلال الاجتماع عددًا من الموضوعات الاقتصادية والتنموية.

وتفصيلاً، ناقش الاجتماع العرض المقدَّم من وزارة الصحة في شأن آخر المستجدات والتطورات الصحية المرتبطة بفيروس كورونا (كوفيد 19)، تضمن تفصيلاً عن التحديث الوبائي بالسعودية، وحالات العناية المركزة، والخدمات المقدمة في مراكز تأكد وعيادات تطمن ومركز الاتصال (937)، وإجمالي الفحوصات، إضافة إلى آخر تحديثات إعطاء اللقاحات.

وناقش أيضًا العرض المقدَّم من وزارة الاقتصاد والتخطيط حيال أبرز المؤشرات الاقتصادية. واشتمل العرض على تحليل لعمليات نقاط البيع، والرقم القياسي لأسعار المستهلك، ومؤشر مديري المشتريات، وبيانات سوق العمل، وبيانات الأنشطة العقارية، وبيانات التجارة الخارجية، وتوجهات الأسعار عالميًّا.

واطلع المجلس خلال الاجتماع على العرض المقدَّم في شأن الهيكل، والدليل التنظيمي لوزارة الاستثمار. وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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