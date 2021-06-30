أوكرانيا تقصي السويد .. وتضرب موعدًا مع إنجلترا في ربع نهائي يورو 2020

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أكمل المنتخب الأوكراني عقد المتأهلين إلى الدور ربع النهائي من بطولة أمم أوروبا لكرة القدم بعد فوزه على نظيره السويدي بنتيجة 2-1 بعد التمديد للأشواط الإضافية، عقب نهاية الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1، في آخر مباريات مرحلة دور الـ16 يورو 2020.



افتتح المنتخب الأوكراني باب التسجيل عن طريق نجمه ألكسندر زينتشينكو في الدقيقة الـ27، وعادل للسويد إيميل فورسبيرغ قبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول.

وتلقى المنتخب السويدي ضربة موجعة في الدقيقة التاسعة من الشوط الإضافي الأول بعد طرد لاعبه ماركوس دانيلسون لتدخله العنيف على أحد لاعبي الخصم، ليستغل المنتخب الأوكراني النقص العددي لمنافسه بتسجيله هدف الفوز القاتل في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الإضافي الثاني 120+1عن طريق أرتيوم دوفبيك.

وسيواجه المنتخب الأوكراني في الدور ربع النهائي من البطولة القارية على أرضية ملعب "الأولمبيكو" في العاصمة الإيطالية روما في الـ3 من يوليو المقبل، المنتخب الإنجليزي.