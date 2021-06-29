أخبار عاجلة

عاجل | 62% من طلاب المدارس في 3 مناطق -
حملة تموينية مفاجئة على المخابز والمحلات والمطاعم في دسوق -
بيكفورد يتألق أمام إيطاليا.. وراشفورد وسانشو يخذلان ساوثجيت في نهائي يورو 2020 .. فيديو -
عمرو سلامة: «محتاج أبوس وأحضن كل اللي بارك لنا وحضر فرحنا» -
الصحة: تسجيل 117 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة -
تجديد رخصة السيارة 2021.. الرسوم والمستندات المطلوبة والشروط الجديدة -
أول تعليق من هاني شاكر بعد تجاوز أزمته الصحية -
هداف الدوري المصري 2021.. محمد شريف يقترب من إسقاط أحمد ياسر ريان -
تفاصيل اجتماع الخطيب مع شركة الأهلي لاستعراض تمويل المنشآت الرياضية -
ملخص مباراة إيطاليا وإنجلترا في نهائي يورو 2021.. وركلات الترجيح كاملة .. فيديو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

الخزعلي: لدينا الجهوزية الكاملة للرد على أمريكا إذا استمرت في إراقة الدماء العراقية

Print
الخزعلي: لدينا الجهوزية الكاملة للرد على أمريكا إذا استمرت في إراقة الدماء العراقية الخزعلي: لدينا الجهوزية الكاملة للرد على أمريكا إذا استمرت في إراقة الدماء العراقية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الأمين العام لحركة «عصائب أهل الحق» في العراق، قيس الخزعلي «الجاهزية والتخطيط بشكل لا يتوقعه العدو»، في حال «استمرت أمريكا في إراقة الدماء العراقية».

وأشار الخزعلي إلى أن «العدو الأمريكي الغادر هو من ابتدأ بإزهاق الأرواح ونقل المعركة إلى هذا المستوى»، لافتا إلى أن «عمليات المقاومة انتقلت لمرحلة جديدة ولن يكون القصاص لدماء شبابنا الغالية إلا دماء جنوده المحتلين».

وأضاف: «إذا استمرت أمريكا في إراقة الدماء العراقية فنحن على قدرة باستمرار الرد على الرد ولدينا الجهوزية الكاملة والتخطيط بشكل لن يتوقعه العدو من ناحية المكان ونوعية الأسلحة».

وقال الخزعلي إن «الكثير من القوى السياسية كان موقفها جيدا في إدانة واستنكار هذا الاعتداء ولكن أكثر من قوى سياسية لم تنطق بأي شيء عن الاعتداء وكأن الأمر لا يعنيها والطرف الكردي لم نسمع له أي تصريح واي موقف».

وأعلن أن «فصائل المقاومة باقية على قرارها بمقاومة الأمريكيين وتصعيد عملياتها».

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت في بيان يوم أمس أن «القوات العسكرية الأمريكية شنت في وقت مبكر من اليوم، بتوجيه من الرئيس جو بايدن، ضربات جوية دفاعية دقيقة ضد منشآت تستخدمها المليشيات المدعومة من إيران في المنطقة الحدودية بين العراق وسوريا».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
حملة تموينية مفاجئة على المخابز والمحلات والمطاعم في دسوق

حملة تموينية مفاجئة على المخابز والمحلات والمطاعم في دسوق

بيكفورد يتألق أمام إيطاليا.. وراشفورد وسانشو يخذلان ساوثجيت في نهائي يورو 2020 .. فيديو

بيكفورد يتألق أمام إيطاليا.. وراشفورد وسانشو يخذلان ساوثجيت في نهائي يورو 2020 .. فيديو

السجن المشدد من 3 إلى 15 سنة لـ54 متهمًا وبراءة 7 آخرين في «أحداث شرطة العدوة»

السجن المشدد من 3 إلى 15 سنة لـ54 متهمًا وبراءة 7 آخرين في «أحداث شرطة العدوة»

عمرو سلامة: «محتاج أبوس وأحضن كل اللي بارك لنا وحضر فرحنا»

عمرو سلامة: «محتاج أبوس وأحضن كل اللي بارك لنا وحضر فرحنا»