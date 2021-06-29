الأهلي يواصل تطوير ملعب التتش

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تفقد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، الثلاثاء، عمليات التطوير في ملعب التتش بالجزيرة التي شهدت الانتهاء من أعمال تركيب كشافات الإضاءة الجديدة وفقًا لأحدث المواصفات القياسية في هذا الشأن، حسبما أعلن الموقع الرسمي للنادي الأهلي اليوم.

وجاءت جولة الخطيب برفقة محسن صالح رئيس لجنة التخطيط للكرة، والكابتن زكريا ناصف عضو اللجنة، والدكتور سعد شلبي القائم بأعمال المدير التنفيذي، وخالد مرسي مدير مقر الجزيرة، والمهندس سامح علي كامل المستشار الهندسي للنادي، والمهندس حسين خليفة رئيس الشركة التي قامت بتنفيذ عملية تركيب الكشافات الجديدة.

وأكد المهندس سامح علي كامل أن عملية تركيب كشافات الإنارة الجديدة في ملعب التتش تمت وفقًا لأحدث وأفضل المواصفات القياسية العالمية.

وأوضح أن كشافات الإنارة القديمة تم تركيبها منذ الستينيات وخضعت لعمليات صيانة، لكنها لم تكن كافية بسبب بعدها وارتفاعاتها، مؤكدا أن الكشافات الجديدة تعتبر خطوة مهمة في تطوير ملعب التتش بشكل كامل، بعد أن تم الانتهاء من غرف الملابس الجديدة وتطوير المدرجات بشكل يعكس هوية النادي من خلال اللون الأحمر، ووضع شعار النادي في منتصف المدرج، وكذلك الحرص على وضع صور الشهداء بشكل مناسب.