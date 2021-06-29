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«6 أكتوبر» تستضيف انعقاد «الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية» برئاسة وزير التعليم العالى

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استقبل الدكتور أحمد زكي بدر، رئيس مجلس أمناء جامعة 6 أكتوبر، والدكتور جمال سامي على، رئيس الجامعة، الثلاثاء، الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادات الوزارة ورؤساء الجامعات الخاصة والأهلية، لحضور اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية بمقر الجامعة.

وعلى هامش الزيارة، افتتح الوزير كلية التمريض وهي أحدث كلية تم افتتاحها بالجامعة في مبنى متكامل مكون من 5 أدوار يضم قاعات دراسية ومعامل للمحاكاة والمهارات والتدريب متخصصه لتدريب الطلاب على المهارات التمريضية العامة والمتخصصة مزودة بأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية، وتمنح الكلية درجة البكالوريوس في علوم التمريض بعد 4 مستويات دراسية، وتضم الكلية 7 أقسام هی التمريض الجراحي الباطني، وتمريض الحالات الحرجة، وتمريض الأطفال، وتمريض النساء والتوليد، وتمريض صحة المجتمع، وتمريض الصحة النفسية والعقلية، وإدارة التمريض.

كما افتتح الوزير مجمع الملاعب الرياضية الذي يضم صالة للالعاب الرياضية وملاعب لكرة السلة، وكرة اليد، وكرة القدم، والتنس.

وتفقد الوزير قاعات الحاسب الآلي المركزية المكونة من 4 قاعات كبري تحتوي على 334 جهاز كمبيوتر، وتستخدم تلك القاعات في منظومة التعليم عن بعد وبث المحاضرات ورفع المقررات الدراسية وتنظيم المؤتمرات والندوات والورش وأداء الامتحانات وتصحيحها.

وزير التعليم العالي

المصرى اليوم

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