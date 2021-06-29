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«الأعلى للآثار» يوافق على قرارات القيمة الإبجارية للبازرات

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«الأعلى للآثار» يوافق على قرارات القيمة الإبجارية للبازرات «الأعلى للآثار» يوافق على قرارات القيمة الإبجارية للبازرات

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عُقد الاجتماع الدوري لمجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، برئاسة الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، بمقر الوزارة في .

واستهل الدكتور خالد العناني، الاجتماع بالإشادة بالجهد الكبير الذي تم بذله من كافة أجهزة الدولة والجهات التابعة لها لإتمام عملية استرداد عدد ضخم من القطع الأثرية المهربة بطرق غير شرعية من داخل البلاد إلى فرنسا، معربًا عن سعادته بالتعاون المثمر بين مختلف وزارات وجهات الدولة في هذا الملف، ومقدمًا الشكر لهم وخاصة وزارتي الخارجية والعدل والنيابة العامة المصرية للاهتمام وسرعة الاستجابة.

وخلال الاجتماع وافق مجلس الإدارة على الاستمرار في تقديم الإعفاء التام من القيمة الإيجارية لمستأجري البازارات والكافيتريات بالمتاحف والمواقع الأثرية التابعة للمجلس الاعلى للآثار، عن شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر 2021، وذلك لدعم القطاع السياحي والعاملين به وتخفيف الآثار الاقتصادية الناتجة عن أزمة جائحة المستجد.

وأشار الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إلى حرص المجلس الدائم على تقديم الدعم للقطاع السياحي منذ بداية أزمة كورونا وتقديم الإعفاءات من القيمة الإيجارية للمستأجرين.

كما وافق المجلس اليوم على تسجيل منبر المسجد العمري الكائن بمنطقة آثار الرحمانية بمحافظة البحيرة، وثلاث أيقونات قبطية وحجاب خشبي بكنيسة الملاك ميخائيل بمنيا القمح بمحافظة الشرقية في عِداد الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية.

المصرى اليوم

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