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البنك الدولي يمنح السودان 100 مليون دولار لمكافحة كورونا

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البنك الدولي يمنح السودان 100 مليون دولار لمكافحة كورونا البنك الدولي يمنح السودان 100 مليون دولار لمكافحة كورونا

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وقع السودان، اتفاقية منحة بمقدار 100 مليون دولار من البنك الدولي، لمواجهة جائحة كورونا.

قالت وزارة المالية السودانية إن الاتفاقية تم توقيعها بالخرطوم من قبل وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم، والمدير القطري للبنك الدولي، عثمان ديون، بحضور وزير الصحة السوداني عمر النجيب، الذي قال إن توقيع الاتفاقية يمثل نقطة تحول ضخمة في معركة السودان للتصدي لجائحة كورونا.

وأشار وزير الصحة السوداني إلى أن المنحة تتيح تنفيذ أكبر حملة تطعيم في تاريخ السودان، تستهدف 20 مليون شخص، بجانب تقوية النظام الصحي لمجابهة الأوبئة والمخاطر الأخرى.

كانت قد أعلنت السلطات السودانية بدء حملة التطعيم ضد بلقاح «أسترازينيكا» في مراكز ولاية الخرطوم.

المصرى اليوم

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