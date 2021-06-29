صندوق النقد: ديون السودان ستهبط إلى 6 مليارات دولار من نحو 57 مليار حاليًا

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قال مسؤول بصندوق النقد الدولي إن ديون السودان ستهبط إلى 6 مليارات دولار من نحو 57 مليار حاليا عند اكتمال برنامج الدول الفقيرة المثقلة بالدين.

وأعلن مسؤول بوزارة المالية السودانية أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق على قرار انضمام السودان إلى مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون (هيبك).

وجاء ذلك بعد أن قرر المجلس أن السودان وصل إلى نقطة اتخاذ القرار المطلوبة وفقا للمبادرة.

وبموجب هذه الخطوة سيتم البدء في تخفيف ديون السودان المقدرة بأكثر من 50 مليار دولار والتي تشكل معضلة رئيسية أمام حل أزمته الاقتصادية المتفاقمة.