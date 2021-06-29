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المقاصة يفتح الباب أمام بيع نجومه في الميركاتو الصيفي

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مصر المقاصة يفتح الباب أمام بيع نجومه في الميركاتو الصيفي المقاصة يفتح الباب أمام بيع نجومه في الميركاتو الصيفي

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قرر مسؤولو نادي المقاصة، برئاسة أحمد هويدي، فتح الباب أمام بيع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وعلمت «المصري اليوم» أن مسؤولي نادي مصر المقاصة قرروا بيع أبرز لاعبي فريق الكرة خلال الميركاتو الصيفي المقبل، من أجل حل الأزمة المالية الطاحنة التي يعاني منها النادي في الفترة الجارية.

ويعد باسم مرسي وباولن فوافي وعبدالله مجدي، أبرز اللاعبين الذين ينوي مسؤولو النادي الفيومي بيعهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة في ظل رغبة أكثر من ناد في التعاقد معهم.

وينوي النادي الفيومي الاعتماد على بعض اللاعبين الناشئين خلال المباريات المقبلة، من أجل إكسابهم خبرات اللعب في الدوري الممتاز.

يذكر أن مصر المقاصة قرر تعيين محمد عبد الجليل، مديرًا فنيًا للفريق، خلفًا لمحمد عبد العظيم عظيمة، الذي تقدم باستقالته بسبب عدم حصوله على راتبه منذ 4 أشهر.

المصرى اليوم

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