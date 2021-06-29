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"مرور جدة": إغلاق طريق الملك عبدالعزيز فجر الجمعة القادمة

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قالت إنه سيتم إغلاقه عند تقاطع شارع الأمير نايف لإقامة جسر مشاة

أعلنت إدارة مرور محافظة جدة أنها ستقوم بإغلاق طريق الملك عبدالعزيز فجر يوم الجمعة القادمة لإنشاء جسر مشاة.

وأوضحت إدارة المرور في تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر: "تنوه إدارة مرور محافظة جدة، بالتعاون مع أمانة المحافظة، بأنه سيتم إغلاق طريق الملك عبدالعزيز مع مسارات الخدمة عند تقاطعه مع شارع الأمير نايف ابتداء من فجر يوم الجمعة 2 يوليو، من الساعة الـ12 بعد منتصف الليل حتى الـ2 ظهرًا؛ وذلك لإنشاء جسر مشاة".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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