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بـ5  لغات مختلفة.. جمعية الدعوة بخميس مشيط تفعّل مبادرة "حُسن الوفادة"

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"آل مشهور": تقديم الخدمات الإرشادية والتطوعية باللغة التي يحتاج إليها الزائر

بـ5  لغات مختلفة.. جمعية الدعوة بخميس مشيط تفعّل مبادرة

إنفاذًا لتوجيه أمير منطقة عسير، دشّن مدير جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة خميس مشيط «مبادرة حسن الوفادة» مرحبًا ألف في عسير، بحضور عددٍ من أعضاء مجلس الإدارة ومديري الإدارات بالجمعية.

وأوضح مدير الجمعية الشيخ عبدالكريم آل مشهور، أن المبادرة تأتي بتوجيه من أمير منطقة عسير ومتابعة من فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعسير، مبينًا أن هذه المبادرة تجسد نُبل الأخلاق وحسن الاستقبال وبشاشة الوجه وطلاقة المحيا، وترجم هذا الشعار على أرض الواقع بخمس لغات مختلفة لاستقبال ضيوف المنطقة وزوارها من جميع الجنسيات المختلفة، وحسن الوفادة من مبادئ ديننا الحنيف الذي يحث على إكرام الضيف وإحسان وفادته.

وأكد "آل مشهور" أن الجمعية سوف تقوم بتقديم الخدمات الإرشادية، والتطوعية باللغة التي يحتاج إليها الزائر للمنطقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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