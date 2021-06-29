حسام حبيب يرد على نضال الأحمدية بفيديو جديد (التفاصيل)

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علق المطرب حسام حبيب، الثلاثاء، على هجوم الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية المستمر، حول أزمته الاخيرة بتسريب صوتي لوالده حول الفنانة شيرين عبدالوهاب، موضحًا أنه يعلم بعمل استقصاءات حول عدد من الأشخاص في لبنان، وذلك ليس في مصر لحرمة بيوتها، مشيرًا إلى أنه سيواجه الحقيقة بكل شجاعة وسيأخذ حقه بالقانون.

ورد حسام حبيب من خلال فيديو عبر «انستجرام»: «يبدو أن استقصائتك وصله في بلدك بشكل كبير ومحدش بيقدر يقضيكي هناك في لبنان، لكن في مصر، وانتي عارفة يعني إيه مصر، مصر فيها قانون».

وأضاف: «عيب لم أخلي بنات تعمل مكالمات مع ناس، وأقول ده عمل استقصائي ده اتجار بالبشر وتقولي أن أنا منفتش الموضوع»، مؤكدا: «أيوة أنا منفتش لأني أقوى وأنظف من أني أنفي وهو لو كان صوت والدي أو مش صوته ميخصنيش».

وتابع: «كل اللي يخصني بيتي ومراتي وعائلتي فقط، وأنتي جريتي ورا اسمي من عائلتي، وهو وأنتي أقل من أني أجيب أساميكم».

اختتم: «قررت أني اواجه الحقيقة بكل شجاعة وأقول للإنسان الأعور (أنت أعور في وشه)، واوعي تفتكري أني اخاف من استقصائتك عشان مليش في سكت الاستقصاءات وهعرف يعني إيه تخوضي في أعراض وبيوت مصريين، ولسه في بينا جولات كتير».

وكان المطرب حسام حبيب قال، اليوم الثلاثاء، إنه سيلجأ للقضاء للحصول على حقه هو وزوجته الفنانة شيرين عبدالوهاب بعد محاولات أشخاص مقربين من أسرته لتشويه علاقته مع زوجته، مؤكدا أنها تسند جميع أعمالها وأنشطتها الفنية إلى شركة وأنها قادرة على إدارة أمورها وحياتها بشكل واع ومسؤول.

وأضاف في فيديو عبر حسابه على «إنستجرام»: «أنا تزوجت شيرين عبدالوهاب وهى أنجح واحدة في الوطن العربى ولا تحتاج لأحد، وبالنسبة لأقرب الناس لينا هما هيفضلوا يعملوا الحاجات المستمرين فيها دى لأن الحنفية اتقفلت وهؤلاء غير أسوياء ومش من حق أي حد يتدخل في العلاقة بينى وبين زوجتى حتى أقرب الناس لى».

تابع قائلا: «هذا الشخص القريب جدا مني (والده) مش أول مرة يأذينى وأسف إني بقول عليه هذا الشخص رغم قربه منى، كفاية وحسبى الله ونعم الوكيل، هذا ليس معناه ضعف، وإذا استمر هذا الشخص فأنا قادر أجيب حقى بالقانون حتى لو كان قريب منى».

مضى يقول: «التسجيل صحيح ويحاول الافتراء وخراب البيوت ووللأسف جاب سيرة والدتى رغم إنه الشخص اللى مخلفنى ومنفصلين وكانت دائما تدعونى للسؤال عنه وللأسف استدرج لمصالح شخصية هو طرف فيها».

كانت نفت شيرين بد الوهاب نفت كل ما أشيع عنها وعن زوجها المطرب حسام حبيب في وقت سابق، مشددة على أنها كلها ملكه، وأنه أنقذها من أشخاص وصفتهم بالثعابين.

وصرحت شيرين عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «عايز أطمن كل من يحبني أنني بخير، ولا يوجد أي خطر على أو على حياتي، بالنسبة لما حدث، ويحتاج للرد، لا يجدي نفعا أن أرد في كلمتين، اسمحولي أقول إن حسام زوجي الذي عاشرته من أنظف من في الدنيا، ويحبني أكثر من نفسه ولا يستحق منكم كم هذه القسوة، لكنني أمنحكم العذر لأنكم لا تعلمون شيئا».

وواصلت: «ضعه الله في طريقي في وقت كنت مدمرة ومكسرة، بنى لي شخصيتي وأعاد الثقة إلى نفسي، حسام هدية من الله، والله لا يفعل شيئا سيئا لي، حسام يحبني أكثر من نفسه أنا وبناتي، وبدليل أننا منذ تزوجنا لم يستفد بأي شيء ولم يقم بعمل أي شيء لنفسه، ويعيش لكي يخشى على أنا وأطفالي من كل شيء».