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رئيس مدينة مرسى مطروح: إنارة طريق كليوباترا وعجيبة والغرام لصالح المصطافين

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رئيس مدينة مرسى مطروح: إنارة طريق كليوباترا وعجيبة والغرام لصالح المصطافين رئيس مدينة مرسى مطروح: إنارة طريق كليوباترا وعجيبة والغرام لصالح المصطافين

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أعلن رضا جاب الله، رئيس مدينة مرسي مطروح، عن تكثيف اعمال الصيانة للكابلات وانارة طريق عجيبة القصر مرورًا بكليوباترا وحتي شاطئ الغرام، وذلك من خلال ادارة الانارة بمجلس المدينة.

من ناحية أخرى قاد رئيس مدينة مرسي مطروح حملة مكبرة ليلية على شارعي العوام والمديرين ومنطقة الليدو بعد وصول العديد من الشكوي من سكان المنطقة باحتلال الارصفة وانتشار الضوضاء لبعض المحال التجارية، وعلى الفور تم شن حملة على المنطقة، أسفرت عن التحفظ على إشغالات الطريق المخالفة، وتحرير المحاضر اللازمة والتنبية عليهم بعدم تكرار المخالفة والا سيتم تغليظ الغرامات والعقوبات على المخالفين.

وأكد رئيس المدينة على استمرار تكثيف اعمال النظافة العامة بكورنيش المدينة والشواطئ والميادين العامة والأحياء والعزب من خلال جهاز النظافة، حيث تم رفع أكثر من 490 طن قمامة يوميًا، طبقًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح.

يأتي ذلك استمرارًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بتكثيف أعمال الإنارة العامة والحملات المكبرة لإزالة اشغالات الطريق المخالفة بنطاق المدينة.

المصرى اليوم

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