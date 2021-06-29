فخري عبدالنور: أنسي ساويرس «شخص عصامي.. وصعيدي بمعنى الكلمة»

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أكد الدكتور منير فخري عبدالنور، وزير التجارة والصناعة الأسبق، أن أنسي ساويرس الذي توفاه الله اليوم عن عمر 91 عام هو شخص عصامي وبنى مكان يفتخر به كل المصريين، مشددًا على أن اهم ما في حياته أنه أب لـ3 من أنجح رجال الأعمال المصريين.

وأضاف «فخري عبدالنور»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة»، مع الإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أن أنسي ساويرس ظل متواضع كثر العطاء وبسيط في تصرفاته وحياته وفي تعامله مع الإنسان وكان صعيدي بمعنى الكلمة، مشددًا على أنه كان إنسان جيد قبل أن يكون رجل صناعة واقتصاد، مؤكدًا أنه عصامي ووالده كان نقيب محامين سوهاج وكان رئيس لجنة الوفد في سوهاج واستقبل سعد زغلول عام 1921.

وأوضح أن أنسي ساويرس ورث عن والدة الدقة والأمانة، مشيرًا إلى انه كان من أوائل الدفعة في كلية الزراعة، كما أنه رفض التعيين في كلية الزراعة للعمل في القطاع الخاص ليعمل كرجل صناعة وبدأ بشركة مقاولات في سوهاج.