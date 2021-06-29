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مخلفات أمام مقبرة محمد رفعت.. وحفيد الشيخ يبكي: «منظر لا يليق بالأمة الإسلامية»

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مخلفات أمام مقبرة محمد رفعت.. وحفيد الشيخ يبكي: «منظر لا يليق بالأمة الإسلامية» مخلفات أمام مقبرة محمد رفعت.. وحفيد الشيخ يبكي: «منظر لا يليق بالأمة الإسلامية»

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قال علاء رفعت، حفيد الشيخ محمد رفعت، إن تواجد المخلفات أمام مقبرة الشيخ محمد رفعت تتواجد منذ فترة طويلة، إلا أنها لم تكن بهذا السوء، مشيرًا إلى أن بالصدفة كان يمر أحد أفراد الأسرة وشاهد منظر المخلفات أمام المقبرة بشكل متكاثر.

وأضاف «رفعت»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة»، مع الإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أنه كاد أن يبكي بعد مشاهدة المنظر، مؤكدًا أن منظر مدافن الشيخ لا تليق بمقامه لكل الأمة الإسلامية، مشيرًا إلى أن هذه المدافن مزار لكثير من الأجانب والعرب والدول الإسلامية، مشددًا على أن المنظر في محيط المقابر «بايخ للجميع»، وأنه من المفترض أن يكون هناك متابعة من الحي.

وشددت الإعلامية كريمة عوض، مقدمة برنامج «حديث القاهرة»، على أن اللواء طارق يماني رئيس حي الخليفة تعهد للبرنامج بإزالة القمامة من محيط المدفن.

المصرى اليوم

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