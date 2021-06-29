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«الرقابة المالية»: وثيقة التأمين إلزامية عند استخراج جواز السفر

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«الرقابة المالية»: وثيقة التأمين إلزامية عند استخراج جواز السفر «الرقابة المالية»: وثيقة التأمين إلزامية عند استخراج جواز السفر

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كشف هشام رمضان، مساعد رئيس هيئة الرقابة المالية، تفاصيل وثيقة التأمين عند إصدار جواز السفر.

وقال رمضان، في مداخلة هاتفية مع برنامج «كلمة اخيرة» على قناة «أون»، إن وثيقة التأمين لرعاية المسافر تكون بحد أقصى سفر 90 يوما متتاليا، وحاملها يتمتع بـ3 مزايا تأمينية.

وأضاف: «من مزايا وثيقة التأمين تحمل النفقات الطبية وتكاليف الإقامة في المستشفيات بحد أقصى 30 ألف يورو أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، وتحمل تكاليف نقل المؤمن عليه إلى في حال المرض أو وقوع حادث له، وفي حال وفاة المسافر خارج مصر يتم دفع تكاليف إعادة الجثمان إلى مصر».

وتابع: «وثيقة التأمين إلزامية بمقابل 300 جنيه عند استخراج جواز سفر جديد أو عند تجديد جواز السفر، ووثيقة التأمين صالحة طوال مدة سريان جواز السفر وتجدد عند تجديد جواز السفر».

المصرى اليوم

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