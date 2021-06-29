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الرئيس الأمريكي: هناك حاجة لمشروع قانون بشأن البنى التحتية للمنافسة مع الصين

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الرئيس الأمريكي: هناك حاجة لمشروع قانون بشأن البنى التحتية للمنافسة مع الصين الرئيس الأمريكي: هناك حاجة لمشروع قانون بشأن البنى التحتية للمنافسة مع الصين

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قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن الولايات المتحدة تحتاج إلى مشروع قانون بشأن البنى التحتية للمنافسة مع الصين.

ووصف بايدن، في كلمة مقتضبة له بولاية ويسكونسن اليوم الثلاثاء نقلتها قناة "سي إن إن" الأمريكية، هذا العمل بأنه "استثمار عبر الأجيال" من أجل تحديث البنى التحتية في البلاد، موضحًا أن هذا النوع من الاستثمار سيخلق ملايين الوظائف الجيدة، وسيجعل بإمكان واشنطن "المنافسة مع باقي العالم في القرن الواحد والعشرين".

وكان بايدن حذّر أواخر الشهر الماضي في كلمة له من "أن الصين تفكر بالسيطرة على أمريكا وامتلاكها في السنوات الـ15 المقبلة" مشيرًا إلى لقاءه بالزعيم الصيني شي جين بينج في اجتماعات خاصة بلغ إجماليها 24 ساعة أكثر من أي زعيم آخر.

المصرى اليوم

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