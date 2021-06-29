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الجيزة : إصلاح كسور مواسير مياه وصرف في العجوزة والحوامدية (صور)

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دفعت محافظة الجيزة من خلال حي العجوزة وأجهزة المرافق بفرق لإصلاح كسور ببعض مواسير مياه الشرب والصرف الصحي، في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بسرعة التعامل مع أي أعطال بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي وإصلاح أي كسور، لعدم تأثر الخدمة المقدمة للمواطنين، وذلك في ظل الأجواء الحارة وزيادة الضغوطات على المياه.

وبحسب بيان، تولى حي العجوزة إصلاح كسر مواسير المياه وإعادة الشيء لأصله في شارع يمين المحور ناصية شارع الحرمين بأرض اللواء وشارع الأبيض أسفل الدائري و️17 شارع عبدالعزيز جاويش، ناصية شارع الحسني، بالإضافة إلى إصلاح كسر مواسير الصرف الصحي في ️218 شارع السودان و57 شارع شاهين و️11 شارع سوريا، وشارع معهد القلب من شارع عمر طوسون وشارع المشتل من يمين المحور بأرض اللواء.

كما تابعت مدينة الحوامدية إصلاح أعطال مياه الشرب في شارع الجمهورية وشارع جسر المنوات أمام التدبيش وشارع متفرع من الرياح خلف العطور، بالإضافة إلى إصلاح الصرف الصحي في شارع الساحة وشارع المخبز الآلي والمعهد الديني.

المصرى اليوم

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