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وزيرة التضامن تكرم الأعمال الدرامية الداعمة لقضية التوعية بمشكلة المخدرات

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وزيرة التضامن تكرم الأعمال الدرامية الداعمة لقضية التوعية بمشكلة المخدرات وزيرة التضامن تكرم الأعمال الدرامية الداعمة لقضية التوعية بمشكلة المخدرات

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كرمت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، الثلاثاء، الأعمال الدرامية الداعمة لقضية التوعية بمشكلة المخدرات.

وكرمت الوزيرة المهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذى للمتحدة للخدمات الإعلامية، لما تقوم به المجموعة من جهود كبيرة لدعم الصندوق في قضايا التوعية بأضرار تعالى المخدرات وعدد من الفنانين والكتاب، مؤكدة استمرار دعم صناع الدراما للقضايا الاجتماعية التي تتبناها وزارة التضامن ومنها قضية التعاطي والإدمان، وأعربت عن تطلعها إلى مزيد من التعاون المثمر والبناء مع الشركة، كما وجهت الشكر للشركة المنفذة للحملة الإعلامية «أنت أقوى من المخدرات».

وأكدت الوزيرة استمرار التعاون لنشر الوعي والبصيرة بمشكلة التعاطي والإدمان باستكمال حلقات أخرى جديدة من سلسلة الحملة الإعلامية «أنت أقوى من المخدرات» والشكر للدكتور أشرف زكي لدعمه المستمر لقضايا الوزارة سواء من خلال منصبه كرئيس لأكاديمية الفنون أو نقيباً للممثلين والدكتورة هويدا مصطفى عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة لاإرافها العلمي على استطلاع الرأي بشأن تقييم الحملة الإعلامية.

المصرى اليوم

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