أخبار عاجلة

عاجل | 62% من طلاب المدارس في 3 مناطق -
حملة تموينية مفاجئة على المخابز والمحلات والمطاعم في دسوق -
بيكفورد يتألق أمام إيطاليا.. وراشفورد وسانشو يخذلان ساوثجيت في نهائي يورو 2020 .. فيديو -
عمرو سلامة: «محتاج أبوس وأحضن كل اللي بارك لنا وحضر فرحنا» -
الصحة: تسجيل 117 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة -
تجديد رخصة السيارة 2021.. الرسوم والمستندات المطلوبة والشروط الجديدة -
أول تعليق من هاني شاكر بعد تجاوز أزمته الصحية -
هداف الدوري المصري 2021.. محمد شريف يقترب من إسقاط أحمد ياسر ريان -
تفاصيل اجتماع الخطيب مع شركة الأهلي لاستعراض تمويل المنشآت الرياضية -
ملخص مباراة إيطاليا وإنجلترا في نهائي يورو 2021.. وركلات الترجيح كاملة .. فيديو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

استعدادًا لموسم حج هذا العام.. صيانة أبواب المسجد الحرام

Print
استعدادًا لموسم حج هذا العام.. صيانة أبواب المسجد الحرام استعدادًا لموسم حج هذا العام.. صيانة أبواب المسجد الحرام
تضمنت الدهانات وفحص الألوان أو وجود أي أضرار بها

استعدادًا لموسم حج هذا العام.. صيانة أبواب المسجد الحرام

أنهت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في وكالة الشؤون الفنية والخدمية أعمال صيانة أبواب المسجد الحرام؛ وذلك لضمان استمرارية جودتها ضمن الاستعدادات لموسم حج هذا العام ١٤٤٢هـ.

وأوضح المهندس مطلق بن مزهي المقاطي، مساعد المدير العام للإدارة العامة للتشغيل والصيانة، أن الإدارة استكملت أعمال الصيانة لأبواب المسجد الحرام، المتمثلة في تشحيم المفصلات ومجاري الأبواب والمقابض والكوالين، إضافة إلى التأكد من تثبيت المشغولات والمقابض والصدادات ومسامير التثبيت للمفصلات، وتركيب الحماية اللازمة من المطاط للباب.

وأضاف: تضمنت أعمال الصيانة الدهانات وفحص الألوان، أو وجود أي أضرار بها، وإعادة رش طبقتَين من الدوكو باللون المطلوب للمكان المتضرر بعد تجهيز السطح، وبعد طبقة التأسيس اللازمة لأعمال الدهانات. وفي النهاية رش طبقة التلميع والحماية أيضًا للاحتفاظ بالشكل الجمالي لأطول فترة ممكنة. مؤكدًا أن فريقًا مختصًّا من مهندسين وفنيين يشرف على هذه الأعمال للتأكد من تنفيذها وفق أصول فنية متبعة، والتأكد من خلوها من أي عيوب باستخدام أحدث التقنيات وأفضل المواد بالمواصفات العالمية.

وتحدث المقاطي عن ماهية أبواب المسجد الحرام قائلاً: الأبواب تتكون من الهيكل الداخلي، وهو عبارة عن إطارات من الحديد المجلفن، لا تقل سماكته عن ٣مم، مدهون بطبقة حماية عازلة. أما الهيكل الخارجي فهو عبارة عن ألواح من الألمنيوم باللون الذهبي مزينة بالمشغولات ذات الطراز الإسلامي. وتختلف مقاسات مساحات الأبواب الرئيسية عن الأبواب الفرعية.

وأضاف المقاطي بأن الإدارة قامت بأعمال الصيانة ضمن خطة الإدارة من خلال الاستعدادات لموسم حج هذا العام، من تشحيم للمفصلات، وتشحيم مجرى الأبواب والكوالين، إضافة إلى التأكد من تثبيت المشغولات والمقابض، وأيضًا الصدادات، والتأكد من مسامير التثبيت للمفصلات والمقابض والكوالين، وتركيب الحماية اللازمة من المطاط للباب.

واختتم المقاطي حديثه بأن هذه الأعمال تُجرى بإشراف وتنظيم من الإدارة العامة للتشغيل والصيانة التابعة لوكالة الشؤون الفنية والخدمية، وبمتابعة مستمرة من قِبل سعادة وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية الأستاذ محمد بن مصلح الجابري، وتنفيذًا لتوجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة- أيدها الله- في بذل كل ما من شأنه خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
شاهد ولي العهد وسلطان عُمان يتابعان نهائي اليورو

شاهد ولي العهد وسلطان عُمان يتابعان نهائي اليورو

"طفرة فمأساة يعقبها شغف ومناشدة".. قصر"المؤسس" بمرات يحكي حقبة من التاريخ

"طفرة فمأساة يعقبها شغف ومناشدة".. قصر"المؤسس" بمرات يحكي حقبة من التاريخ

كاتب عُماني: السعودية هي المستقبل ودرع العروبة وحصن الإسلام

كاتب عُماني: السعودية هي المستقبل ودرع العروبة وحصن الإسلام

هل تفقد الجرعة الأولى مفعولها إذا طالت المدة قبل تلقِّي الثانية؟.. "الصحة" تجيب

هل تفقد الجرعة الأولى مفعولها إذا طالت المدة قبل تلقِّي الثانية؟.. "الصحة" تجيب