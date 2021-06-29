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محافظ بورسعيد يتابع أعمال لجان البت في ملفات التصالح في مخالفات البناء

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محافظ بورسعيد يتابع أعمال لجان البت في ملفات التصالح في مخالفات البناء محافظ بورسعيد يتابع أعمال لجان البت في ملفات التصالح في مخالفات البناء

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تابع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، أعمال اللجان والأمانات الفنية المشكلة للبت في طلبات التصالح بمخالفات البناء، وذلك خلال اجتماعه مع لجنة البت بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، وأعضاء اللجان والأمانات الفنية ومديري عدد من الإدارات المعنية بالديوان العام، والدكتور أحمد داوود نقيب المهندسين، ودكتور إيهاب طلبة، رئيس اللجنة الفنية التانية والدكتور أحمد الغندور، استشارى المشروعات.

واستعرض الاجتماع آخر المستجدات بملف التصالح في مخالفات البناء، والإجراءات المتخذة بمعرفة اللجان والأمانات الفنية، حيث جارى التعامل مع ٣ آلاف طلب من طلبات التصالح.

كما بحث المحافظ جميع المحاور المُتعلقة بهذا الملف، والمعوقات التي تواجه الأمانات واللجان الفنية بالأحياء، وسُبل تذليلها، مشددا على تكثيف العمل للانتهاء من إجراءات فحص الملفات المقدمة والتأكد من استيفائها لكافة الاشتراطات اللازمة وفقاً لأحكام قانون التصالح وذلك في موعد أقصاه 30/8.

ووجه المحافظ بالإسراع في معدلات العمل بذلك الملف الحيوي الذي توليه الدولة اهتمامًا كبيرًا لتقنين أوضاع مخالفات البناء والتيسير على المواطنين، مؤكدا بأنه يتم متابعة منظومة العمل أولاً بأول للوقوف على معدلات الإنجاز بهذا الملف، كما وجه الشكر للجان الفنية والمهندسين والشباب المشاركين في أعمال لجنة البت في ملفات التصالح على جهودهم المتواصلة لسرعة انهاء هذا الملف.

المصرى اليوم

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