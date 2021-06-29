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المعلمي يؤكد دور البنَّاء في دعم جهود المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب

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التقى الأمين العام المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية والممثل ‏المقيم باليمن

المعلمي يؤكد دور السعودية البنَّاء في دعم جهود المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب

التقى مندوب المملكة العربية الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله بن يحيى ‏المعلمي، مساء اليوم في مقر الوفد في نيويورك وفد رئاسة أمن الدولة المشارك في فعاليات مؤتمر ‏الأمم المتحدة الثاني رفيع المستوى لرؤساء أجهزة مكافحة الإرهاب في الدول أعضاء ‏الأمم المتحدة.

وأكد السفير المعلمي خلال اللقاء دور السعودية البنَّاء في دعم جهود المجتمع الدولي في ‏مكافحة الإرهاب، وجهودها في تعزيز ثقافة السلام والحوار، ومكافحة الكراهية ‏والعنصرية والإقصاء.

حضر اللقاء مدير مكتب مندوب السعودية فيصل الحقباني، ورئيسة اللجنة السادسة ومكافحة ‏الإرهاب في الوفد نداء أبو علي.

كما التقى السفير عبدالله ‏المعلمي في نيويورك اليوم الأمين العام المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ‏للدول العربية خالدة بوزار، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن أووك لوتسما، وبحثوا خلال اللقاء الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين السعودية والمنظمة، بحضور مدير مكتب مندوب السعودية فيصل الحقباني، ورئيس قسم مجلس الأمن في الوفد ‏عبدالله مشخص.‏

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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