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"هيئة الطائف" تفعّل حملة "رب اجعل هذا البلد آمنًا" في الأسواق والمتنزهات

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عبر نشر الرسائل التوعوية لحماية الأمن الفكري للمجتمع والحفاظ على مقدراته

فعّلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الطائف حملة (رب اجعل هذا البلد آمنًا) في الأسواق والمتنزهات والطرقات، وذلك بنشر الرسائل التوعوية، والوقائية للحملة التي دشنها الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند. وأطلقها بالمنطقة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل.

وتهدف الحملة إلى تعزيز الأمن الفكري وتوعية المجتمع بأهمية الحفاظ على أمن الوطن وتعزيز مفهوم اللحمة الوطنية واجتماع الكلمة وتوحيد الصف في وجوه دعاة الفتنة والتخريب وحماية الأمن الفكري للمجتمع والحفاظ على مقدرات البلد.

وأوضح فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ: فؤاد بن سعود العمري أن الحملة تقوم على برامج ميدانية وتوعوية ووقائية للتحذير من الأفكار الضالة وتعزيز روح الوطنية والالتفاف حول ولاة الأمر.

وتحظى هذه البرامج بمتابعة معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور: عبدالرحمن بن عبدالله السند، وتأتي ضمن خطط الرئاسة العامة الوقائية المحققة لتطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -أيدهما الله-.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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