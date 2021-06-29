أخبار عاجلة

عاجل | 62% من طلاب المدارس في 3 مناطق -
حملة تموينية مفاجئة على المخابز والمحلات والمطاعم في دسوق -
بيكفورد يتألق أمام إيطاليا.. وراشفورد وسانشو يخذلان ساوثجيت في نهائي يورو 2020 .. فيديو -
عمرو سلامة: «محتاج أبوس وأحضن كل اللي بارك لنا وحضر فرحنا» -
الصحة: تسجيل 117 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة -
تجديد رخصة السيارة 2021.. الرسوم والمستندات المطلوبة والشروط الجديدة -
أول تعليق من هاني شاكر بعد تجاوز أزمته الصحية -
هداف الدوري المصري 2021.. محمد شريف يقترب من إسقاط أحمد ياسر ريان -
تفاصيل اجتماع الخطيب مع شركة الأهلي لاستعراض تمويل المنشآت الرياضية -
ملخص مباراة إيطاليا وإنجلترا في نهائي يورو 2021.. وركلات الترجيح كاملة .. فيديو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

الإسماعيلي يستعد للاتحاد السكندري بالتعادل مع منتخب فلسطين

Print
الإسماعيلي يستعد للاتحاد السكندري بالتعادل مع منتخب فلسطين الإسماعيلي يستعد للاتحاد السكندري بالتعادل مع منتخب فلسطين

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

انتهت مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلى الودية مع الفلسطيني الأوليمبى سلبيا خلال المواجهة الودية التى جمعتهما على ملعب الإسماعيلية الرئيسي .

المباراة الودية شهدت إشراك مجموعة من الناشئين المميزين إضافة للاعبين الذين لم يشاركوا ضمن صفوف الفريق خلال المباريات الأخيرة من أجل تكوين صف ثان من اللاعبين تحسبا لتعرض أي من العناصر الأساسية للغياب ومن أجل تجهيز كافة عناصر الفريق.

الإسماعيلى كانت له السيطرة على مجريات اللقاء إلا أن التوفيق حرمهم من تسجيل الأهداف.

وعلى هامش الودية، قام مسئولو الإسماعيلى بتكريم الوفد الفلسطيني في إطار سياسة النادي حول توطيد أواصل التعاون والأخوة بين الجانبين.


يذكر أن الإسماعيلي يستعد لخوض مباراة الاتحاد السكندري، المقرر لها يوم الخميس المقبل، على استاد الإسماعيلية، ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مجاهد يجتمع بحسام البدري لمناقشة اجندة المنتخب

مجاهد يجتمع بحسام البدري لمناقشة اجندة المنتخب

بالصور .. المنتخب الأوليمبي يجري مسحة استعدادًا للسفر لليابان

بالصور .. المنتخب الأوليمبي يجري مسحة استعدادًا للسفر لليابان

الملكة إليزابيث للاعبي المنتخب الإنجليزي: آمل أن يتذكر التاريخ نجاحكم وعزيمتكم وفخركم

الملكة إليزابيث للاعبي المنتخب الإنجليزي: آمل أن يتذكر التاريخ نجاحكم وعزيمتكم وفخركم

الملكة إليزابيث للاعبي المنتخب الإنجليزي: آمل أن يتذكر التاريخ نجاحكم وعزيمتكم وفخركم

الملكة إليزابيث للاعبي المنتخب الإنجليزي: آمل أن يتذكر التاريخ نجاحكم وعزيمتكم وفخركم