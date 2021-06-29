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مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري .. الأهلي و بيراميدز في هذا الموعد

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مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري .. الأهلي و بيراميدز في هذا الموعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري .. الأهلي و بيراميدز في هذا الموعد

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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمباراة بيراميدز في الدوري المصري الممتاز الخميس المقبل، 1 يوليو عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة- العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

وغاب الأهلي عن منافسات الدوري المصري منذ 10 مايو الماضي عندما تعادل مع في مباراة القمة 1-1 في الجولة الـ21 من المسابقة، بسبب مشاركاته في دوري أبطال أفريقيا .

وقررت إدارة نادي بيراميدز تعيين اليوناني تاكيس جونياس في منصب المدير الفني للفريق خلفا للمدير الفني الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني السابق الذي تم توجيه الشكر له على الفترة الماضية اليوم الثلاثاء .

وفاز الأهلي على الترجي التونسي بثلاثية نظيفة، ليتأهل إلى المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا بنتيجة 4- صفر في مجموع لقاءي الذهاب والعودة. ويلتقي الأهلي مع نظيره كايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأكد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، أن الأهلي أمامه خطوة واحدة تفصله عن اللقب العاشر، مشيرًا إلى أن فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي فريق كبير وجدير بالاحترام، كما أنه يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة تفوق جماهير صن داونز، لكن الأخير كان أقوى من كايزر تشيفز خلال آخر عشر سنوات.

وقال: «كايزر تشيفز يحتاج إلى الدراسة بشكل جيد، خاصة أنه فريق غامض لا يمكن الحكم على مستواه من نتائج مبارياته، مشددًا على أن الفريق خسر في وقت سابق أمام فريق صاعد في جنوب إفريقيا وفاز بعدها على صن داونز».

المصرى اليوم

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