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جمهورية التشيك تمنع السفر إلى وتونس بسبب سلالات كورونا المتحورة

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جمهورية التشيك تمنع السفر إلى روسيا وتونس بسبب سلالات كورونا المتحورة جمهورية التشيك تمنع السفر إلى وتونس بسبب سلالات كورونا المتحورة

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قالت وزارة الصحة التشيكية اليوم الثلاثاء إنها منعت مواطني البلاد من السفر إلى وتونس بسبب تفشي سلالات متحورة لكوفيد-19 في هذين البلدين.

وسجلت جمهورية التشيك أمس الاثنين ارتفاعا على أساس أسبوعي في عدد الإصابات الجديدة بالمرض إلى 157 من 118 قبل أسبوع، في علامة على تحول محتمل في الاتجاه النزولي منذ أن بلغت موجة الإصابات الأخيرة ذروتها في مارس آذار.

وسيسري حظر السفر اعتبارا من يوم الخميس بالنسبة لروسيا ومن الأسبوع المقبل لتونس. وسجل البلدان ارتفاعا في الإصابات الجديدة بكوفيد-19 في الأيام القليلة الماضية.

ودعت لعقد جلسة خاصة يوم الخميس لبحث مواجهة تفشي سلالة دلتا المتحورة لفيروس كورونا، والتي تم رصدها لأول مرة في الهند.

وقال المعهد الوطني للصحة العامة في التشيك إنه تم حتى الآن تسجيل 120 حالة من سلالة دلتا التي يُعتقد بأنها أكثر عدوى مقارنة بسلالات الفيروس الأخرى.

وجمهورية التشيك، التي يقدر عدد سكانها بنحو 10.7 مليون نسمة، واحدة من أكثر الدول تضررا في أوروبا، إذ عانت من أربع موجات من الإصابات وسجلت 30298 وفاة.

وجرى تطعيم أكثر من 3.1 مليون بشكل كامل، واستخدمت البلاد ما يزيد على ثمانية ملايين جرعة لقاح حتى أمس الاثنين.

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