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"التعليم": "الصينية" في 8 مدارس كمادة اختيارية للثاني والثالث الثانوي بالرياض وجدة والشرقية

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"التعليم": "الصينية" في 8 مدارس كمادة اختيارية للثاني والثالث الثانوي بالرياض وجدة والشرقية "التعليم": "الصينية" في 8 مدارس كمادة اختيارية للثاني والثالث الثانوي بالرياض وجدة والشرقية
رصيد الحصص الأسبوعية للابتدائية سيكون 33 حصة مقابل 35 للمتوسطة العام الدراسي المقبل

تعتزم وزارة التعليم إدراج منهج اللغة الصينية في ثماني مدارس ضمن خطتها التعليمية العام الدراسي المقبل، وذلك كمادة اختيارية للصفين الثاني والثالث الثانوي في منطقة الرياض وجدة والمنطقة الشرقية.

وبحسب مصادر قناة "العربية"، سيتم ضمن خطة الوزارة للمناهج الجديدة إدراج التربية البدنية والدفاع عن النفس لجميع الطلاب والطالبات في المراحل الدراسية كافة، فيما يبقى منهج اللغة الإنجليزية للصف الأول الابتدائي، ويوجَّه منهج التفكير الناقد للصف الثالث المتوسط والأول الثانوي، مع اقتصار مادة المهارات الرقمية على الصف الرابع الابتدائي.

وكشفت "العربية" عن أن إجمالي رصيد الحصص الأسبوعية للمرحلة الابتدائية سيكون 33 حصة، مقابل 35 حصة دراسية للمرحلة المتوسطة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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