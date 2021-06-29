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مصادر نصراوية تنفي: لا صحة لانتقال "عبدالرزاق حمدالله" لـ"الاتحاد"

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مصادر نصراوية تنفي: لا صحة لانتقال "عبدالرزاق حمدالله" لـ"الاتحاد" مصادر نصراوية تنفي: لا صحة لانتقال "عبدالرزاق حمدالله" لـ"الاتحاد"

مصادر نصراوية تنفي: لا صحة لانتقال

نفت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي النصر ما تم تناقله عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية بشأن رحيل اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم الفريق.

وشددت تلك المصادر على أن اللاعب مستمر مع الفريق في الموسم المقبل حتى نهاية عقده منتصف عام 2022.

وكانت تقارير قد أشارت مؤخراً إلى اقتراب اللاعب عبدالرزاق حمدالله من مغادرة النصر الموسم المقبل حيث أوضحت أنه ربما يعود للدوري القطري أو لنادي الاتحاد.

وأوضحت تلك المصادر أن أجانب النصر الموسم المقبل هم (عبدالرزاق حمدالله وبيتروس وأبو بكر فينسنت والبرازيلي تاليسكا والأوزبكي مشاريبوف وبيتي مارتينيز) وجار التفاوض مع لاعب آخر يكمل القائمة التي تشمل سبعة لاعبين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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