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"وقت اللياقة" تمدِّد اتفاقية شراكتها الاستراتيجية مع هيئة المهندسين

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للسنة السادسة على التوالي لدعم وتحفيز ممارسي الرياضة في

وقَّعت «وقت اللياقة» اتفاقية شراكة استراتيجية مع الهيئة السعودية للمهندسين؛ لتمديد الشراكة للسنة السادسة على التوالي. وشهد توقيع العقد حضور كل من: شدن حمد الصقري نائبة الرئيس التنفيذي لوقت اللياقة، والمهندس عبد الناصر عبد اللطيف الأمين العام للهيئة.

واشتملت الشراكة على تقديم خدمات، وأسعار خاصة لمنسوبي وأعضاء الهيئة السعودية للمهندسين، وأقاربهم من الدرجة الأولى، في جميع مراكز وقت اللياقة في السعودية.

وتأتي الشراكة التي أبرمتها شركة لجام للرياضة، المالك والمشغل لأندية «وقت اللياقة»، مع هيئة المهندسين ضمن الشراكات التجارية الكبرى التي تهتم بعقدها الشركة؛ وذلك لدعم وتحفيز الممارسين للرياضة في المجتمع السعودي، وتوجيههم نحو نمط حياة صحي، وسليم، وفق أعلى الممارسات الرياضية القائمة على أسس ومبادئ الجودة، والمعايير العالمية، في مجال الرياضة، مع مراعاة خصوصية المجتمع السعودي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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