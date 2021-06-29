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طبيب نفسي: 40% ممن يمارسون الكذب المرضي نشأوا في أسرة فوضوية

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طبيب نفسي: 40% ممن يمارسون الكذب المرضي نشأوا في أسرة فوضوية طبيب نفسي: 40% ممن يمارسون الكذب المرضي نشأوا في أسرة فوضوية

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قال الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، إن الكذب المرضي عبارة عن سلوك قهري يقوم به الإنسان، وبدون أي تبرير، ومن يقوم به لا يعلم سبب حدوثه، مشيرًا إلى أن الشخص قد يتحدث بأنه يتناول فنجان قهوة، رغم أنه يقوم بشرب شاي.

وتابع «هندي»، خلال حواره مع الإعلاميتين إيريني نجيب ورنا الدويك، ببرنامج «كونسولتو»، المذاع على فضائية «دريم»، مساء الثلاثاء، أن صاحب الكذب المرضي قد يثير الاستعطاف، ويعيش دور الضحية، وقد يختلط عليه الأمر، معقبًا: “ممكن ميقدرش يفرق بين كلامه الصحيح، وكلامه غير الحقيقي”.

وأشار إلى أنه لا يوجد سبب مباشر للكذب المرضي، موضحًا أن 40% ممن يمارسون الكذب المرضي ينشأون في أسرة فوضوية.

المصرى اليوم

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