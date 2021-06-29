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تاكيس جونياس يقود أول تدريباته مع بيراميدز

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تاكيس جونياس يقود أول تدريباته مع بيراميدز تاكيس جونياس يقود أول تدريباته مع بيراميدز

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قاد اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني الجديد لفريق نادي بيراميدز أول تدريباته اليوم على رأس القيادة الفنية للفريق بعدما تولى المهمة مؤخرا خلفا للمدرب الأرجنتيني رودلفو أروابارينا الذي رحل بالتراضي.

وعقد المدير الفني الجديد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريب طالبهم خلالها بنسيان الفترة الماضية والتركيز فيما هو قادم من مباريات مهمة في الدوري وكأس ، مشددا على أن يثق في قدراتهم وأنهم الأفضل في مصر وبإمكانهم تعديل المسار والانطلاق نحو الهدف المنشود.

ويستعد فريق نادي بيراميدز لمواجهة الأهلي يوم الخميس المقبل على استاد الأهلي بالسلام في إطار مباريات الدوري الممتاز.

المصرى اليوم

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