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أيرلندا تسمح بأسترا زينيكا لجميع الكبار وتخفض الفترة بين الجرعتين

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أيرلندا تسمح بأسترا زينيكا لجميع الكبار وتخفض الفترة بين الجرعتين أيرلندا تسمح بأسترا زينيكا لجميع الكبار وتخفض الفترة بين الجرعتين

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رفعت أيرلندا اليوم الثلاثاء القيود على استخدام لقاح شركة أسترا زينيكا في تطعيم الكبار الأقل من 50 عاما ضد كوفيد-19 وخفضت الفترة الموصى بها بين الجرعتين من ثمانية إلى أربعة أسابيع.

وقالت في بيان إن القيود على استخدام لقاح شركة جونسون اند جونسون لمن هم أقل من 50 عاما رُفعت أيضا.

وقيدت أيرلندا استخدام كل من اللقاحين في أبريل نيسان بسبب مخاوف من حالات تجلط دموي حدثت لشباب بعد تلقي اللقاح.

وأشار مسؤولون في الحكومة خلال الأيام الماضية إلى أن المخاوف من سلالة دلتا الأسرع انتشارا تسببت في تغيير تقييم مخاطر استخدام اللقاحين.

وقالت الحكومة إن من هم أقل من 50 عاما أمامهم اختيار لقاح شركة فايزر أو لقاح شركة مودرنا اللذين لم يرتبطا بأعراض جانبية مماثلة لكنهم ربما ينتظرون فترة أطول قبل الحصول على التطعيم.

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