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وزير الزراعة: الدلتا الجديدة 2.2 مليون فدان بحجم استثمار 300 مليار جنيه

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وزير الزراعة: الدلتا الجديدة 2.2 مليون فدان بحجم استثمار 300 مليار جنيه وزير الزراعة: الدلتا الجديدة 2.2 مليون فدان بحجم استثمار 300 مليار جنيه

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قال السيد القصير، وزير الزراعة، إن مساحة مشروع الدلتا الجديدة 2.2 مليون فدان، بحجم استثمارات يصل إلى 300 مليار جنيه.

وأضاف القصير خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن مستقبل مشروع تنموي متكامل وأن مشروع الدلتا الجديدة يعتمد على تنويع المصادر المياه والدولة تنفق المليارات من أجل إنشاء محطات تحلية للمياه.

وتابع القصير أن الرئيس وجه أن يكون مشروع الدلتا الجديدة مخطط على أعلى مستوى، مشيرًا إلى أن كل المحاصيل التي تصدر للخارج سيتم زراعتها في المشروع وسنحقق عوائد اقتصادية كبيرة من المشروع.

وأكد أن الأمن الغذائي أصبح أمن قومي والدولة مستعدة، مؤكدًا أن مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية ومحطات التحلية ستكون مصادر للمشروع.

واستكمل: عرضنا على الرئيس السيسي مصادر المياه لمشروع الدلتا الجديدة ونعيد تدوير المياه لاستخدامها مشيرا إلى أن تكلفة محطة تدوير المياه لاستخدامها في الزراعة في المشروع 60 مليار جنيه.

وأوضح القصير أن مشروع الدلتا الجديدة يمثل نقلة حضارية زراعية لمصر وأن الرئيس السيسي وجه بالاهتمام بالسوق المحلي أولا وتحقيق التوزان كما وجه بالاهتمام بالمزارع الصغير للحفاظ عليه .

وأشار القصير إلى أن مشروع الدلتا الجديدة يقلل من حجم استيرادنا للسلع الاستراتيجية مثل السكر والقمح والذرة، وهي من المحاصيل الأساسية في المشروع.

واستطرد الوزير أنه «خلال عام سنحقق اكتفاء ذاتيًا من السكر وسنصدر للخارج، وسنلجأ إلى تطوير صناعة السكر من خلال استخدام أدوات الري الحديث».

وأكد أن استخدام أدوات الري الحديث ستساهم في زيادة المحاصيل بمشروع الدلتا الجديدة وسيكون أرض خصبة لزراعة اكثر من نوع من المحاصيل.

وأشار إلى أنه سيتم زراعة القمح في مشروع الدلتا الجديدة وفقا لاحتياجاتنا الأساسية، ولدينا حجم تصديري كبير في الأسواق العالمية

وأكد أن الرئيس السيسي يقدم دعم كبير للقطاع الزراعي ووسائل الإعلام العالمية تشيد بالتطور الكبير في زراعة المحاصيل بمصر.

وشدد على أن صندوق النقد الدولي أشاد بدور الدولة في تطوير قطاع الزراعة، وأن البنك الدولي أكد أن قطاع الزراعة في مصر يلعب دورًا كبيرًا في تحسين النمو مشيرا إلى أن الإنتاج الزراعي يمثل من 13-15 % من الناتج المحلي.

وختم الوزير أن لدينا اكتفاء ذاتي من الأرز والدواجن والخضروات والفاكهة والألبان والبيض.

المصرى اليوم

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