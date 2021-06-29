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أحمد موسى: «أقسم بالله.. نحن لا نعطى الرئيس حقه»

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أحمد موسى: «أقسم بالله.. نحن لا نعطى الرئيس السيسي حقه» أحمد موسى: «أقسم بالله.. نحن لا نعطى الرئيس حقه»

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وجه الإعلامي أحمد موسى، الشكر للرئيس عبدالفتاح على ما قدمه لمصر طيلة 7 سنوات، متابعا: «أقسم بالله نحن لا نعطي الرئيس حقه، ومهما نقول لا نوفيه ولا يأتي واحد من مليون مما يستحقه».

وأضاف موسى، خلال تقديم برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «البلد لا تنام، بل تواصل الليل بالنهار لتنفيذ المشروعات القومية»، موضحا: « حققت إنجازات ضخمة وأنشأت مشروعات لم نكن نحلم بها، تهدف لتحسين حياة المواطنين، حيث إن الإنتاج المصري من الزراعة ارتفع كثيرًا طبقًا للأرقام، لأن الرئيس السيسي أدرك مبكرًا أهمية الاهتمام بالزراعة».

المصرى اليوم

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