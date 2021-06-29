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وجه الإعلامي أحمد موسى، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على ما قدمه لمصر طيلة 7 سنوات، متابعا: «أقسم بالله نحن لا نعطي الرئيس حقه، ومهما نقول لا نوفيه ولا يأتي واحد من مليون مما يستحقه».

وأضاف موسى، خلال تقديم برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «البلد لا تنام، بل تواصل الليل بالنهار لتنفيذ المشروعات القومية»، موضحا: «مصر حققت إنجازات ضخمة وأنشأت مشروعات لم نكن نحلم بها، تهدف لتحسين حياة المواطنين، حيث إن الإنتاج المصري من الزراعة ارتفع كثيرًا طبقًا للأرقام، لأن الرئيس السيسي أدرك مبكرًا أهمية الاهتمام بالزراعة».