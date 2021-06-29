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محافظ الوادي الجديد يأمر بزراعة أشجار على جانبي مدخل قرى بشاير الخير

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محافظ الوادي الجديد يأمر بزراعة أشجار على جانبي مدخل قرى بشاير الخير محافظ الوادي الجديد يأمر بزراعة أشجار على جانبي مدخل قرى بشاير الخير

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وجّه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بزراعة الأشجار على جانبي مدخل الطريق المؤدي لقرى بشاير خير الوادي، واستغلال المنطقة المحيطة للمسجد بإنشاء مظلات لخدمة المواطنين.

جاء ذلك خلال تفقده للقرى شمال مدينة الخارجة يرافقه المهندس مجدي الطماوي رئيس المركز والمهندس محسن مغربي، مدير عام الطرق بالمحافظة.

كما وجه باستكمال تنجيل المنطقة المحيطة بملعب كرة القدم والانتهاء من أعمال الجداريات والرسومات الفنية. وكذلك تدبير مستلزمات إقامة مشروعات صغيرة للمستفيدين بالقرى كوحدة تربية دودة القز لإنتاج الحرير وبطارية ارانب ومفرخة وفرن.

المصرى اليوم

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