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البابا تواضروس يستقبل أساقفة عموميين بدير وادي النطرون للاطلاع على الخدمة الروحية (صور)

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استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، الثلاثاء، الأنبا جوزيف الأسقف العام بأفريقيا، حيث اطمأن من نيافته على الأوضاع في منطقة خدمته الجديدة بإفريقيا.

وسيم الأنبا جوزيف يوم ٧ مارس الماضي أسقفًا عامًا للخدمة في أفريقيا، مع ست آباء أساقفة آخرين.

كما استقبل قداسة البابا الأنبا أغابيوس أسقف ورئيس الدير ذاته، حيث ناقش معه بعض الأمور الخاصة بالدير.

واستقبل قداسة البابا القمص أنطونيوس تكلا كاهن كنيسة الشهيد أبانوب والقديس الأنبا أنطونيوس، بايون- نيوچيرسي، الذي عرض على قداسته بعض الأمور الخاصة بخدمته هناك.

البابا تواضروس يستقبل أساقفة عموميين بدير وادى النطرون (صور)
البابا تواضروس يستقبل أساقفة عموميين بدير وادى النطرون (صور)

المصرى اليوم

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