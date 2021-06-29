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يتكلف 1.8 مليار جنيه.. «تطوير العشوائيات»: انتهاء 80% من مشروع تطوير مثلث ماسبيرو

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يتكلف 1.8 مليار جنيه.. «تطوير العشوائيات»: انتهاء 80% من مشروع تطوير مثلث ماسبيرو يتكلف 1.8 مليار جنيه.. «تطوير العشوائيات»: انتهاء 80% من مشروع تطوير مثلث ماسبيرو

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قال المهندس خالد صديق المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات، إنه تم الانتهاء من 80% من مشروع تطوير مثلث ماسبيرو، ويتم العمل من أجل إنهاء المشروع مع نهاية العام.

وأضاف صديق، خلال مداخلة على قناة «إكسترا نيوز»، أن تكلفة تطوير مثلث ماسبيرو بلغت 1.8 مليار جنيه، لافتًا إلى أن مساحة المنطقة المطورة وصلت إلى 40 فدانا، والصندوق مهتم بالجزء الخاص بعودة الأهالي إلى مساكنهم بعد تطويرها، موضحًا: "نعمل على تطوير منطقة سور مجرى العيون على قدم وساق من أجل الانتهاء من تطويرها في أقرب وقت".

وأكد صديق أن الدولة عازمة على التعامل وإنهاء أزمة العشوائيات بشكل كامل في ، مشيرًا إلى أن الدولة اقتربت كثيرًا من تحقيق هذا الأمر.

المصرى اليوم

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