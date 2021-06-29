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«الداخلية» تكشف ملابسات العثور على «حمير نافقة» بمركز أخميم بسوهاج

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«الداخلية» تكشف ملابسات العثور على «حمير نافقة» بمركز أخميم بسوهاج «الداخلية» تكشف ملابسات العثور على «حمير نافقة» بمركز أخميم بسوهاج

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كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله ببعض صفحات موقع «فيسبوك»، بشأن العثور على عدد من الدواب النافقة «حمير» بمنطقة الظهير الصحراوي بمركز أخميم بمحافظة سوهاج.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبى الواقعة، وهم ثلاثة أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، وبحوزة أحدهم 14 دابة «حمار»، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتبين اتفاقهم فيما بينهم على شراء وتخزين الدواب، بهدف الحصول على جلودها وبيعها لبعض التجار المتعاملين في صناعة المنتجات الجلدية، بقصد تحقيق ربح مادي.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين المضبوطين، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

المصرى اليوم

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