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شهد سعر الذهب، مساء اليوم الثلاثاء 29 يونيو 2021، هبوطا مفاجئا ليحقق أدنى مستوى له منذ 11 اسبوعا، متأثرا بصعود الدولار بسبب المخاوف من اتجاه الاحتياطى الاتحادى إلى تشديد السياسة النقدية ورفع الفائدة قبل الوقت المحدد من قبل .

ويعانى المعدن الأصفر يثيمن حالة عدم الثبات والتأرجح مابين الصعود والهبوط مع انتظار المتداولون للبيانات الاقتصادية الأمريكية الجديدة خاصة التقرير الشهرى للوظائف .

وشهد سعر الذهب في مصر، منذ الصباح انخفاض متتالى ثم أعقبه ارتفاع طفيف ولكنه مازال منخفضا عن الأسعار التى حققها فى الصباح، ويتأثر الذهب في مصر بالأسعار العالمية في ظل ضعف الإقبال عليه محليا.

وأعلنت شعبة الذهب في مصر أن سعر الذهب عيار 24 قيراطًا، في الصاغة بدون المصنعية، مساء اليوم الثلاثاء، بلغ 884 جنيها، والعيار 21 قيراطا الأكثر انتشارًا في مصر، 774 جنيها، والعيار 18 قيراطًا 664.5 جنيها والجنيه الذهب بسعر 6190 جنيها .

وشهد سعر الذهب عالميا، مساء اليوم، انخفاضا كبيرا وصل إلى 30 دولارا فى الأوقية محققا أسوء مستوى له منذ منتصف ابريل، بسبب ارتفاع مؤشر الدولار، الذي وصل لأعلى مستوى له منذ شهرين .

وتراجعت العقود الآجلة للذهب خلال الجلسة الأسيوية وكذلك الذهب الفورى بنسبة 1.4%، بينما ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.3%، مع استقرار العائد على السندات الأمريكية ويتأثر الذهب عالميا بمؤشر الدولار وعائد السندات حيث تربطه بهما علاقة عكسية، وأكد الخبراء أن الذهب يتعرض لضغوط ملحوظة في ظل قوة الدولار وإيجابية البيانات الاقتصادية الأمريكية والتى تعزز الطلب على الدولار وتضعف الطلب على المعدن الأصفر والذى فقد بريقه أمام المتداولين .

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في أسواق المال، مساء الثلاثاء، 776.79 جنيه، وكان فى الصباح 782.89 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة»،1,761.79 $ ، وكانت فى الصباح 1،773.74 $.

«المصري اليوم» تنشر أسعار الذهب مساء الثلاثاء 29 يونيو 2021 بمحال الصاغة في مصر دون المصنعية.

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 883 إلى 886 عيار 22 810 إلى 813 عيار 21 773 إلى 775 عيار 18 663 إلى 665 عيار 14 515 إلى 517 عيار 12 442 إلى 443 الاونصة 27،475 إلى 27،546 الجنيه الذهب 6،148 إلى 6،200 الكيلو 883،429 إلى 889،714

متوسط اسعار الذهب بأسواق المال في مصر وعالميا، مساء الثلاثاء 29 يونيو 2021

م الوحدة جنيه مصري دولار امريكي 1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) 9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) 11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط

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