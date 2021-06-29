أخبار عاجلة

عاجل | 62% من طلاب المدارس في 3 مناطق -
حملة تموينية مفاجئة على المخابز والمحلات والمطاعم في دسوق -
بيكفورد يتألق أمام إيطاليا.. وراشفورد وسانشو يخذلان ساوثجيت في نهائي يورو 2020 .. فيديو -
عمرو سلامة: «محتاج أبوس وأحضن كل اللي بارك لنا وحضر فرحنا» -
الصحة: تسجيل 117 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة -
تجديد رخصة السيارة 2021.. الرسوم والمستندات المطلوبة والشروط الجديدة -
أول تعليق من هاني شاكر بعد تجاوز أزمته الصحية -
هداف الدوري المصري 2021.. محمد شريف يقترب من إسقاط أحمد ياسر ريان -
تفاصيل اجتماع الخطيب مع شركة الأهلي لاستعراض تمويل المنشآت الرياضية -
ملخص مباراة إيطاليا وإنجلترا في نهائي يورو 2021.. وركلات الترجيح كاملة .. فيديو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

وزير التعليم: الامتحان الورقي للثانوية العامة ليس بسبب فشل نظام «التابلت»

Print
وزير التعليم: الامتحان الورقي للثانوية العامة ليس بسبب فشل نظام «التابلت» وزير التعليم: الامتحان الورقي للثانوية العامة ليس بسبب فشل نظام «التابلت»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن العودة للامتحانات الورقية في الثانوية العامة ليس فشل لامتحان «التابلت»، مؤكدا أن بها بنية تحتية تكنولوجية متقدمة بشكل كبير، وآخر امتحان تجريبي لطلاب الثانوية العامة نسبة نجاحه وصلت لـ99.5% وكان بشكل إلكتروني.

وأضاف شوقي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة» عبر شاشة «القاهرة والناس»، أنه لا يجب أن يكون هناك أي مخاطرة بأي درجة في امتحانات الثانوية العامة؛ نظرًا لطريقته والاهتمام الذي يكون عليه خلال أيام الامتحان المختلفة، مؤكدًا أن هناك مخاوف من الكثير من أولياء الأمور من انقطاع الكهرباء أو مخاطر أخرى ممن الممكن أن تؤثر على الامتحان.

وأشار وزير التعليم إلى أنه لتجنب أي مخاطر في الامتحان تم اتخاذ قرار بعدم تعرضهم لامتحان التابلت لتفادي القلق، كما أنه يجب أن يكون هناك اهتمام بالتطوير.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
هداف الدوري المصري 2021.. محمد شريف يقترب من إسقاط أحمد ياسر ريان

هداف الدوري المصري 2021.. محمد شريف يقترب من إسقاط أحمد ياسر ريان

منتدى التغير المناخي: الهيدروجين الأخضر أفضل خيار للبيئة وتقليل الاتبعاثات في مصر

منتدى التغير المناخي: الهيدروجين الأخضر أفضل خيار للبيئة وتقليل الاتبعاثات في مصر

شركة فاكسيرا تعلن موعد طرح لقاح كورونا المصنع في مصر للمواطنين

شركة فاكسيرا تعلن موعد طرح لقاح كورونا المصنع في مصر للمواطنين

ينتظر الغد.. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الأحد 11 يوليو 2021

ينتظر الغد.. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الأحد 11 يوليو 2021