أخبار عاجلة

عاجل | 62% من طلاب المدارس في 3 مناطق -
حملة تموينية مفاجئة على المخابز والمحلات والمطاعم في دسوق -
بيكفورد يتألق أمام إيطاليا.. وراشفورد وسانشو يخذلان ساوثجيت في نهائي يورو 2020 .. فيديو -
عمرو سلامة: «محتاج أبوس وأحضن كل اللي بارك لنا وحضر فرحنا» -
الصحة: تسجيل 117 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة -
تجديد رخصة السيارة 2021.. الرسوم والمستندات المطلوبة والشروط الجديدة -
أول تعليق من هاني شاكر بعد تجاوز أزمته الصحية -
هداف الدوري المصري 2021.. محمد شريف يقترب من إسقاط أحمد ياسر ريان -
تفاصيل اجتماع الخطيب مع شركة الأهلي لاستعراض تمويل المنشآت الرياضية -
ملخص مباراة إيطاليا وإنجلترا في نهائي يورو 2021.. وركلات الترجيح كاملة .. فيديو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

رئيس «القرنة»: بدء تركيب كولديرات بوصلات كهربائية سليمة ومعزولة ومؤمنة

Print
رئيس «القرنة»: بدء تركيب كولديرات بوصلات كهربائية سليمة ومعزولة ومؤمنة رئيس «القرنة»: بدء تركيب كولديرات بوصلات كهربائية سليمة ومعزولة ومؤمنة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن العميد علاء عبدالجابر، رئيس مركز ومدينة القرنة غرب الأقصر، الاستجابة لطلبات المواطنين للبدء فى تركيب كولديرات طبقا للشروط والضوابط، على أن تكون الوصلات الكهربائية سليمة ومعزولة ومؤمنة وعمل الصيانة الدورية حرصا على سلامة المواطنين.

وأكد رئيس المدينة، في بيان الثلاثاء، أنه سيتم المرور الدوري للتأكد من سلامة التركيب والتشغيل من جانب اللجنة المشكلة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين للاشتراطات والضوابط المحددة.

وأوضح أن أعمال اللجنة المنعقدة في هذا الشأن، مستمرة لرفع الكولديرات المعطلة عن العمل ذات التوصيلات الكهربائية المخالفة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
حملة تموينية مفاجئة على المخابز والمحلات والمطاعم في دسوق

حملة تموينية مفاجئة على المخابز والمحلات والمطاعم في دسوق

بيكفورد يتألق أمام إيطاليا.. وراشفورد وسانشو يخذلان ساوثجيت في نهائي يورو 2020 .. فيديو

بيكفورد يتألق أمام إيطاليا.. وراشفورد وسانشو يخذلان ساوثجيت في نهائي يورو 2020 .. فيديو

السجن المشدد من 3 إلى 15 سنة لـ54 متهمًا وبراءة 7 آخرين في «أحداث شرطة العدوة»

السجن المشدد من 3 إلى 15 سنة لـ54 متهمًا وبراءة 7 آخرين في «أحداث شرطة العدوة»

عمرو سلامة: «محتاج أبوس وأحضن كل اللي بارك لنا وحضر فرحنا»

عمرو سلامة: «محتاج أبوس وأحضن كل اللي بارك لنا وحضر فرحنا»