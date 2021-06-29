رئيس «القرنة»: بدء تركيب كولديرات بوصلات كهربائية سليمة ومعزولة ومؤمنة

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أعلن العميد علاء عبدالجابر، رئيس مركز ومدينة القرنة غرب الأقصر، الاستجابة لطلبات المواطنين للبدء فى تركيب كولديرات طبقا للشروط والضوابط، على أن تكون الوصلات الكهربائية سليمة ومعزولة ومؤمنة وعمل الصيانة الدورية حرصا على سلامة المواطنين.
وأكد رئيس المدينة، في بيان الثلاثاء، أنه سيتم المرور الدوري للتأكد من سلامة التركيب والتشغيل من جانب اللجنة المشكلة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين للاشتراطات والضوابط المحددة.
وأوضح أن أعمال اللجنة المنعقدة في هذا الشأن، مستمرة لرفع الكولديرات المعطلة عن العمل ذات التوصيلات الكهربائية المخالفة.