872 فعالية متنوعة للأوبرا.. والجمهور بطل المشهد

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قدمت دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدى صابر، أنشطتها التى تهدف إلى الارتقاء بالذائقة الفنية فى المجتمع ونشر الإبداع بين جمهورها الذى جاء بطلا للمشهد ونموذجاً لوعى الشعب المصرى، ضاربا مثلا فى الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا أثناء العروض خلال الموسم الفنى 2020 - 2021 التى وصل عددها إلى 872 فعالية فنية وثقافية متنوعة، كان منها 138 على المسرح الكبير، 138 على المسرح الصغير، 108 على مسرح الجمهورية، 109 على مسرح سيد درويش (أوبرا الإسكندرية)، 55 على المسرح المكشوف، 74 بمسرح أوبرا دمنهور، 77 بمعهد الموسيقى العربية، هذا إلى جانب 43 حفلا احتضنها مسرح النافورة الذى تم تشييده خصيصاً ضمن خطط وزارة الثقافة لتجاوز جائحة «كوفيد- 19» وشهد إقبالاً جماهيرياً واسعاً، و29 حفلا لفعاليات مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ 29، بالإضافة إلى 30 صالونا ثقافيا وأمسية شعرية و53 معرضا للفنون التشكيلية.

صابر الرباعى - صورة أرشيفية

وشاركت دار الأوبرا فى مشروع وزارة الثقافة الخاص بالمسارح المتنقلة الذى يطوف ربوع مصر بـ 18 حفلا، كما أحيت حفل افتتاح فعاليات بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية، ونجحت فى استضافة عدد من العروض لدول أجنبية وعربية، منها النمسا، تشيللى، روسيا، الفلبين، باكستان، فلسطين، سوريا وتونس.

وقدم أوركسترا القاهرة السيمفونى فى موسمه الـ 62، تحت إشراف المدير الفنى والقائد الأساسى المايسترو أحمد الصعيدى، 31 حفلا متنوعا على مختلف مسارح الأوبرا، تضمن مجموعة من أشهر المؤلفات الموسيقية الكلاسيكية العالمية، إلى جانب أعمال المؤلفين المصريين التى تنتمى إلى القوالب الكلاسيكية.

مجدى صابر - صورة أرشيفية

وتألقت فرقة أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفنى الدكتورة إيمان مصطفى بـ 19 حفلا «جالا» ضمت مقتطفات متنوعة من أشهر الأوبرات الكلاسيكية والأغانى العالمية، إلى جانب أوبرتىّ «عايدة» و«الحفل التنكرى»، كما شارك جميع المغنين بالفرقة فى احتفالات أعياد الكريسماس والعام الجديد.

واستمتع الجمهور بعروض فرقة باليه أوبرا القاهرة، ووصل عددها إلى 9 هى: «دون كيشوت، كسارة البندق، رقصات نلتقى بها، خطوات شرقية، روميو وجوليت، زوربا، الليلة الكبيرة وأوزوريس ولوركيانا».

على الحجار - صورة أرشيفية

وقدمت فرقة الرقص المسرحى الحديث، تحت إشراف مديرها الفنى وليد عونى، 4 عروض مميزة هى: «سيرينا حورية البحر، أعمق مما يبدو على السطح، ديفيليه 19، وإخناتون غبار النور».