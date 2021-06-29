ضبط 28.8 ألف علبة تونة و200 كرتونة صابون مجهولة المصدري داخل مخزن بالإسكندرية

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قال محمد سعد الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، إن إدارة التجارة الداخلية شنت حملات على مخازن المواد الغذائية، اليوم الثلاثاء أسفرت عن مخالفات بالجملة.

وحررت الحملة محضرا لأحد مخازن المواد الغذائية بمنطقة أبيس السابعة لحيازته سلعا غذائية وغير غذائية مجهولة المصدر، وعدم احتفاظه بالمستندات الدالة على الحيازة، حيث تم تحريز ٦٠٠ كرتونة تونة بإجمالى ٢٨٨٠٠ علبة، و٢٠٠ كرتونة صابون بإجمالى ٩٦٠٠ قطعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.