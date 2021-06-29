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التقى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، الثلاثاء، بأعضاء الوفد الإعلامي الأوكراني الذي يزور مصر حاليا في إطار الرحلة التعريفية للاطلاع على المقصد السياحي المصري، والتي نظمتها الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في إطار الترويج السياحي لمصر.

وخلال اللقاء، رحب وزير السياحة والآثار بالوفد، وأكد أن المقصد السياحي المصري هو مقصد مثالي لمن يبحثون عن تجربة سفر آمنة وممتعة طوال العام، حيث يمكن الاستمتاع بمعالم مصر السياحية المتميزة والمتنوعة وشواطئها المشمسة ومناظرها الطبيعية الخلابة وحضارتها العريقة.

وأوضح وزير السياحة ان مصر حريصة على بذل كل الجهود في مواجهة تداعيات فيروس كورونا، حيث تطبق بكل حزم وصرامة الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية والوقائية في المطارات والمنشآت الفندقية والسياحية، والمواقع الأثرية والمتاحف في كل أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى ما يتم من جهد للانتهاء من تطعيم العاملين بالقطاع والمواطنين باللقاح المضاد لفيروس كورونا، بما يضمن الحفاظ على صحة وسلامة العاملين بالقطاع السياحي والمواطنين والسائحين، مشيرا إلى انه تم الانتهاء من تطعيم جميع العاملين بالقطاع في محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر، وسيتم الانتهاء من تطعيم المواطنين والمقيمين في هاتين المحافظين نهاية الشهر الجاري، كما انه جاري تطعيم كافة العاملين بالقطاع في المقاصد السياحية الأخري في القاهرة والساحل الشمالي والمحافظات السياحية بالصعيد والمدن السياحية المختلفة.

وأضاف ان أوكرانيا تُعد من الأسواق الهامة المصدرة للسياحة إلى مصر، حيث يعد السائحين الاوكران من أوائل السائحين الذين قاموا بزيارة مصر عند استئناف حركة السياحة الوافدة إليها في أول يوليو 2020، مشيرا إلى انه سيتم قريبا تفعيل خدمة الخط الساخن للوزارة لاستقبال أراء واستفسارات السائحين باللغة الأوكرانية.

وردا على تساؤلات الإعلاميين فيما يتعلق بعدد المتاحف التي تم افتتاحها مؤخرا والمقاصد السياحية التي ينصح بزيارتها غير منتجعات البحر الأحمر، أشار العناني إلى انه تم افتتاح أكثر من 20 متحفاً أثريا خلال الفترة الماضية آخرها المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط بعد استقباله لموكب المومياوات الملكية في أبريل الماضي.

وأضاف انه يجب على السائح الأوكراني زيارة مدينتي الأقصر وأسوان والاسكندرية وغيرها من الأماكن السياحية الأخرى في مصر حتى يتعرف على الحضارة المصرية العريقة، والمدن السياحية الواقعة على ساحل البحر المتوسط وعلى مقوماتها السياحية المتميزة والمتنوعة، مثلما تعرف على المناطق والمنتجعات السياحية على ساحل البحر الأحمر.