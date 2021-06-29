خبيرة تغذية: السمك والمكسرات يهديان الأعصاب

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قالت هبة عصام الدين، استشاري التغذية العلاجية، إن القهوة مفيدة، ولكنها تزيد من القلق والتوتر عند بعض الناس، خاصة وأنها تحتوي على الكافيين الذي يزيد من التوتر.

وتابعت «عصام الدين»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين إيريني نجيب ورنا الدويك، ببرنامج «كونسولتو»، المذاع على فضائية «دريم»، مساء الثلاثاء، أن البعض يسرف في تناول القهوة بشكل كبير جدًا، وهذا الأمر مضر للغاية، مشيرة إلى أن تناول القهوة بعد الساعة الخامسة مساءً أمر غير مفضل، خاصة وأنها تعتبر مادة منبهة.

ولفتت إلى أن هناك الكثير من أنواع الأطعمة التي تُهدي الأعصاب، مثل الأطعمة التي تحتوي على الأوميجا ثري مثل الأسماك، والمكسرات مثل اللوز وعين الجمل.