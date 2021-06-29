عماد الدين أديب: «30 يونيو لازم يكون العيد القومي لمصر مع احترامي لـ23 يوليو»

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طالب الكاتب الصحفي، عماد الدين أديب، بأن يكون 30 يونيو هو عيدًا قوميًا لمصر، لأن هذه اليوم هو يوم ثورة الشعب التي خرج فيها 33 مليون مصريًا دون توجيه بحثُا عن حريته.

وقال «أديب»، في اتصال هاتفي مع برنامج «الحياة اليوم» على فضائية «الحياة» اليوم الثلاثاء: «30 يونيو لازم يكون العيد القومي لمصر مع احترامي لثورة 23 يوليو 1952».

وأضاف: «ما قام به الجيش المصري بقيادة وزير الدفاع آنذاك المشير عبدالفتاح السيسي كانت إنقاذَا تاريخيًا ونقلة نوعية ونحن الآن في بدايات تشكيل مصر القوية من الداخل وعلى المستوى العالمي».

وتابع :«لو كانت جماعة الإخوان في مصر كانت الأوضاع ستبقى أسوأ ولم يكن للاقتصاد بهذا المستوى وكنا سنبقى في أسوأ حال».