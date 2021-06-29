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اختتام تدريب أعضاء النيابة الادارية بالأكاديمية الوطنية

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اختتام تدريب أعضاء النيابة الادارية بالأكاديمية الوطنية اختتام تدريب أعضاء النيابة الادارية بالأكاديمية الوطنية

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اختتمت اليوم بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب وبحضور المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، والدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، دورتان تدريبيتان لعدد من المستشارين أعضاء النيابة الإدارية، وذلك بالاشتراك مع مركز التدريب القضائي بالهيئة برئاسة المستشار الدكتور محمد رامي،
وذلك ضمن سلسلة متتالية من الدورات التدريبية تم عقدها في إطار برتوكول التعاون المشترك بين النيابة الإدارية والأكاديمية الوطنية للتدريب، والذي يستهدف بشكل أساسي صقل وتنمية خبرات وقدرات السادة اعضاء النيابة لمواكبة كافة التطورات القانونية والإدارية والتقنية وتوفير متطلبات تحقيق العدالة الناجزة وضبط منظومة العمل الإداري وإرساء قيم ومعايير المساءلة والنزاهة والشفافية.

كانت الدورة التدريبية المتخصصة الأولى قد شارك فيها ١٥٠ من المستشارين أعضاء النيابة الإدارية،

وجاءت الدورة التدريبية الثانية والتي شارك فيها ٢٧ من المستشارين مديري النيابات، للتدريب على أسس ومهارات القيادة والإدارة.

وفي الختام، سلم المستشار عصام المنشاوي رئيس الهيئة والدكتورة رشا راغب شهادات إتمام الدورة التدريبية لمديري النيابات المشاركين، كما تم تسليم شهادات إتمام دورة تدريبية لعدد من الإداريين بالنيابة الإدارية والذين سبق لهم المشاركة في برنامج سابق خاص بأساسيات المراسم الرسمية والبروتوكول.

المصرى اليوم

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